BRESCIA: CONTROLLI POLIZIA LOCALE IN WEEKEND, 2 ARRESTI E OLTRE 50 MULTE (3)

5 luglio 2017- 10:40

(AdnKronos) - Mentre l’unità cinofila stava perlustrando parco Falcone, gli agenti sono stati richiamati dalle urla di alcune persone che hanno visto tre ragazzi sottrarre la borsa a una donna, una badante che stava accompagnando un anziano di 97 anni suo assistito. I tre sono stati bloccati dagli agenti, che sono riusciti a convincere l’unico maggiorenne del gruppo a collaborare. Il giovane ha mostrato loro il luogo dove era stata gettata la borsa, all’interno della quale si trovavano il telefono cellulare della vittima e quello del novantasettenne. I tre sono stati quindi accompagnati al comando. Il maggiorenne, uno straniero pregiudicato di 18 anni, aveva convinto i due ragazzi italiani, entrambi 13enni, a commettere il reato assieme a lui con la promessa di ricevere in cambio 10 euro ciascuno. Il diciottenne è stato arrestato e rinviato al giudizio per direttissima mentre i due tredicenni sono stati segnalati alla procura dei minori e sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori convocati d’urgenza in via Donegani.Gli agenti, assistiti da una pattuglia dell’esercito italiano, sono intervenuti anche nella zona della stazione ferroviaria e hanno accompagnato al comando tre persone, due di nazionalità rumena e un italiano. I tre, fermati dalle forze dell’ordine di fronte alla stazione per un controllo, erano scesi dall’auto e l’italiano ha cercato di disfarsi di un involucro contenente 34 grammi di marijuana. L’uomo aveva addosso anche 625 euro di cui non sapeva giustificare il possesso e, dai controlli successivi, è emerso che si trattava di un pregiudicato che aveva già scontato sette anni di carcere per di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, inoltre, sono stati trovati altri 3 grammi di droga. Contattato il pm di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.