19 gennaio 2019- 13:31 Brescia: donna uccisa in Franciacorta è mamma scomparsa a Bergamo

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - Ha un nome il corpo di donna trovato carbonizzato ieri nelle campagne della Franciacorta: è Stefania Crotti, 42enne bergamasca di Gorlago, mamma di una bimba di sette anni, la cui scomparsa era stata denunciata giovedì scorso dal marito. A notare il corpo senza vita è stato un ciclista che stava attraversando le campagne bresciane tra Erbusco e Adro, ma per il riconoscimento ufficiale ci sono volute alcune ore. Da quanto trapela, sul caso di omicidio indagano i carabinieri, non risultano al momento indagati. A denunciare la scomparsa della 42enne, uscita giovedì da lavoro alle 15.30 a Cenate Sotto (Bergamo) e mai rientrata a casa, era stato il marito, Stefano Del Bene, che anche su Facebook aveva lanciato un appello per poter riabbracciare la moglie.