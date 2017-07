BRESCIA: FINTE POLIZZE FIDEIUSSORIE, DUE ARRESTI E SEQUESTRI PER 600MILA EURO

18 luglio 2017- 12:59

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - La guardia di finanza di Brescia ha arrestato due persone, a capo di una banda che vendeva polizze finte polizze fideiussorie, sequestrando beni per circa 600mila euro. Le indagini hanno permesso di scoprire che il giro di 'truffe' avrebbe coinvolto soprattutto la pubblica amministrazione, perché le fideiussioni sarebbe state usate in contesti come gli appalti pubblici e la gestione dei rifiuti: i finanzieri hanno accertato che nell’arco di circa 12 mesi sono state emesse polizze nei confronti di 30 ignari contraenti privati, per un ammontare fittiziamente garantito pari a oltre 550 milioni di euro, di cui oltre 178 milioni per la tutela ambientale. Tra i beneficiari di queste polizze false c'erano Regioni, Province, Comuni, società partecipate da Enti pubblici.La banda, che riproduceva loghi e ragioni sociali di società assicurative realmente esistenti, ha danneggiato quindi sia i contraenti privati, che hanno pagato per coprire rischi in realtà non assicurati, sia le reali società assicurative, spazzate via da costi fortemente concorrenziali, sia gli enti pubblici, formali beneficiari delle polizze, che non avrebbero visto riconosciuto il premio assicurativo in caso di sinistro.La Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo ha inviato un’apposita direttiva di “alert” a tutte le Procure Distrettuali del territorio nazionale: complessivamente, sono 11 i soggetti denunciati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, truffa, illecita intermediazione assicurativa con l’aggravante della transnazionalità. In particolare, nei confronti di un cittadino residente a Latina e di un rumeno è stata disposta la custodia cautelare in carcere. A carico di questi ultimi e di un terzo soggetto di origine pugliese, è stato disposto il sequestro dei beni rinvenuti in possesso e delle disponibilità finanziarie per oltre 640 mila euro.