6 gennaio 2019- 16:37 Brescia: Gallera, 'disposta commissione d'inchiesta su morte tre neonati'

Milano, 6 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo dato mandato all'Ats Brescia di disporre una commissione d'inchiesta regionale al fine di avviare tutti i controlli necessari per accertare le cause dei tre decessi". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, esprimendo il cordoglio dell'intera Giunta regionale alle famiglie dei tre piccoli deceduti nei giorni scorsi agli Spedali Civili di Brescia. "Abbiamo, inoltre, dato immediatamente mandato all'Ats Brescia di attivare una Commissione d'inchiesta regionale al fine di avviare i controlli sulle procedure messe in atto", ha aggiunto. Il nuovo direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo si trova già a Brescia per una prima riunione, "mentre domani avvierà i lavori della Commissione di cui farà parte un patologo neonatale. La commissione sarà coordinata dal direttore sociosanitario di Ats, la dottoressa Annamaria Indelicato", ha concluso l'assessore.