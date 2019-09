18 settembre 2019- 13:37 Brescia: giardini Vittoriale 'invasi' da cinghiali

Milano, 18 set. (AdnKronos) - I cinghiali hanno invaso i giardini del Vittoriale di Brescia, uno dei luoghi simbolo della città e al centro di alcuni importanti restauri. Il branco sarebbe arrivato, nella notte, fino alle aiuole del municipio. Per Viviana Beccalossi, consigliere regionale del gruppo misto, quanto successo è il simbolo "dei danni che possono fare l’ambientalismo e l’animalismo di facciata, che non sanno distinguere la sacrosanta tutela degli animali dai danni anche gravi che possono causare le specie invasive".Il consigliere farà un'interrogazione all'assessore all'Agricoltura Fabio Rolfi chiedendo di trovare una soluzione a un problema "sempre più sentito. Sono certa - spiega - che l’assessore Rolfi saprà rispondere prontamente alla richiesta di aiuto che, al di là dell’episodio che riguarda il Vittoriale, arriva da sindaci e agricoltori in più parti della provincia. Tanto è stato fatto - conclude - con la caccia di selezione introdotta dalla Regione, ma evidentemente il problema è ancora lontano dall’essere risolto”.