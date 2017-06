BRESCIA: IN 2 ANNI PRODUCE FATTURE FALSE PER 7 MLN, DENUNCIATO IMPRENDITORE

7 giugno 2017- 08:56

Milano, 7 giu. (AdnKronos) - In due anni ha emesso fatture false per un imponibile di oltre 7 milioni di euro. Per questo un imprenditore è stato denunciato dalla guardia di finanza. E' accaduto nel bresciano. Le indagini, condotte dai finanzieri della compagnia di Chiari, hanno permesso di accertare che la ditta, operante nel campo della commercializzazione all’ingrosso di pallet, negli anni 2008 e 2009 avrebbe acquistato materiale utilizzando fatture di costo per operazioni inesistenti per un imponibile superiore a 7 milioni di euro e un’Iva per oltre 1,5 milioni. Il titolare, un 36enne di origine romena, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per l’utilizzo delle fatture false e segnalato all’Agenzia delle Entrate per la conseguente azione d’accertamento.