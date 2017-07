BRESCIA: IN SUV FA ZIG ZAG TRA AUTO E TENTA DI TRAVOLGERE VIGILI, ARRESTATO

25 luglio 2017- 16:31

Milano, 25 lug. (AdnKronos) - A bordo di un fuoristrada stava seminando il panico nel traffico, procedendo a zig zag a tutta velocità tra le auto. E quando una pattuglia della polizia locale ha tentato di fermarlo, ha ingaggiato un inseguimento per circa 20 chilometri, tentando più volte di travolgere gli agenti. Fino a quando è stato bloccato e arrestato. E' accaduto ieri pomeriggio a Brescia a un uomo di 70 anni.Erano circa le 14, quando due agenti in motocicletta hanno ricevuto la segnalazione di un automobilista che ha riferito loro di aver visto un uomo a bordo di un pick-up guidare a velocità molto elevata, procedendo a zig-zag tra gli altri veicoli. La pattuglia si è quindi divisa per cercare l’automezzo, individuando in una via poco distante il pick-up mentre si spostava a folle velocità da una corsia all’altra. A quel punto è scattato l'inseguimento. Gli agenti hanno affiancato l'auto, ma alla richiesta di accostare, il conducente ha risposto con una serie di insulti in dialetto e ha proseguito la sua corsa. Uno dei due agenti ha tentato di fermarlo ponendosi davanti al veicolo, ma l’uomo ha accelerato cercando di travolgerlo.