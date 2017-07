BRESCIA: IN SUV FA ZIG ZAG TRA AUTO E TENTA DI TRAVOLGERE VIGILI, ARRESTATO (2)

25 luglio 2017- 16:31

(AdnKronos) - La pattuglia ha quindi chiesto rinforzi, mentre il guidatore, continuando a tutta velocità, ha imboccato svariate strade contromano e ha attraversato incroci passando più volte con il semaforo rosso. Poi si è diretto sulla tangenziale sud, in direzione Verona e ha imboccato contromano lo svincolo di uscita della Sp 45 bis, seguendo la via Gardesana Occidentale in direzione di Salò. Una pattuglia della polizia locale di Mazzano ha tentato di sbarragli la strada davanti a una rotatoria, ma l’uomo è salito con l'auto su un’aiuola e ha proseguito la sua corsa finendo nel vialetto d’ingresso di un’azienda di lavorazione del marmo. Qui, però, di fronte a una sbarra abbassata è stato costretto a frenare ed è stato raggiunto da tutte le pattuglie.