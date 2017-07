BRESCIA: IN SUV FA ZIG ZAG TRA AUTO E TENTA DI TRAVOLGERE VIGILI, ARRESTATO (3)

(AdnKronos) - Gli agenti lo hanno accerchiato, ma lui non si è arreso e a chi tentava di immobilizzarlo ha sferrato calci e pugni. Fino a quando è stato ammanettato e portato al comando di via Donegani. L'uomo è stato sottoposto alla prova etilometrica e al pre-test per la rilevazione stupefacenti, ma è risultato negativo; così è stato accompagnato agli Spedali Civili di Brescia dove è stato sottoposto a un tso e ricoverato nel reparto di psichiatria.Dai controlli, gli agenti hanno scoperto che al settantenne era stata ritirata la patente il 19 giugno scorso poiché sorpreso a circolare con il documento di guida scaduto e non si era mai presentato alla visita medica prevista. A seguito del ricovero coatto, il pm di turno ha disposto lo stato di libertà nei suoi confronti. L’uomo è stato sanzionato per ogni singola violazione commessa durante l’inseguimento e il suo veicolo è stato sequestrato.