BRESCIA: INCIDENTE DURANTE RALLY MALEGNO-BORNO, UN MORTO E DIVERSI FERITI

29 luglio 2017- 15:10

Milano, 29 lug. (AdnKronos) - Tragedia durante un rally automobilistico in Valcamonica. Un'auto in gara è uscita dal tracciato, all'altezza di Osimo (Brescia) travolgendo due persone che assistevano alla competizione e uccidendone una, probabilmente un commissario di gara. Per assistere i feriti, due gravi in tutto con il pilota, è stato necessario l'intervento di un elisoccorso dall'ospedale di Brescia. Il rally su strada, quello di Malegno-Ossimo-Borno, è stato sospeso e sul posto è intervenuta la polizia stradale di Brescia, per i rilievi.