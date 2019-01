22 gennaio 2019- 17:01 Brescia: malmena una prostituta e le porta via il cellulare, arrestato

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - Un 24enne di origine senegalese è stato arrestato per violenze nei confronti di una prostituta minorenne. E' accaduto nella serata di ieri a Brescia. Ad effettuare l'arresto una pattuglia della polizia locale che attorno alle 21 stava perlustrando la zona di via Vallecamonica. Gli agenti hanno sorpreso il ragazzo mentre spintonava e malmenava la giovane, una 17enne di origine nigeriana, per poi allontanarsi subito dopo. Subito sono quindi intervenuti soccorrendo la ragazza e bloccando il 24enne, addosso al quale è stato trovato un telefono cellulare che aveva appena sottratto alla vittima.Ai poliziotti, la giovane ha spiegato che l'uomo l’aveva pagata per una prestazione sessuale ma che, a causa dei modi violenti di quest’ultimo, lei aveva deciso di interrompere il rapporto. A quel punto lui aveva tentato di costringerla con la forza ad andare avanti, ma lei era riuscita a divincolarsi. Il ventiquattrenne l’aveva però raggiunta e presa a pugni, chiedendole anche la restituzione del denaro. L'uomo è stato arrestato; la giovane è stata accompagnata all’Ospedale Civile di Brescia dove è stata curata con una prognosi di 15 giorni.