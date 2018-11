22 novembre 2018- 17:30 Brescia: Mit, subito più personale in via temporanea a motorizzazione

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - In arrivo un supporto temporaneo alla Motorizzazione di Brescia per smaltire il rilascio delle patenti in tempi molto più brevi. E' quanto è emerso al termine dell'incontro di oggi, alla prefettura della città lombarda, tra il Capo dipartimento del Mit, Elisa Grande, il Direttore generale della Motorizzazione, Sergio Dondolini, il Direttore generale della Dgt del Nord-Ovest, Giorgio Callegari, e Lorenzo Loreto, Direttore della Motorizzazione civile di Brescia, alla presenza del Prefetto Annunziato Vardè. Un incontro, sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in una nota, che era stato organizzato con l'obiettivo di "superare il problema delle carenze di organico della Motorizzazione civile di Brescia e consentire di svolgere gli esami per il rilascio delle patenti in tempi molto più brevi, smaltendo l’enorme arretrato che è venuto via via accumulandosi".Il ministero, nel corso di questo incontro, "ha garantito innanzitutto un supporto temporaneo all’ufficio provinciale in termini di personale delle sedi centrali e periferiche che consentirà di incrementare le sessioni di esame in numero di 300 in più a dicembre, 700 in più a gennaio e 600 in più a febbraio, in maniera da rimettere la Motorizzazione di Brescia su ritmi assimilabili alla media nazionale".