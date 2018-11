22 novembre 2018- 17:30 Brescia: Mit, subito più personale in via temporanea a motorizzazione (2)

(AdnKronos) - Il Mit si è anche impegnato "a valutare un eventuale chiarimento interpretativo circa la possibilità di non dover presentare una nuova certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici, qualora essa sia già in possesso dell’amministrazione". Infine, la Motorizzazione di Brescia "consentirà di sostenere l’esame senza ulteriori spese a coloro che non abbiano potuto affrontarlo per responsabilità del tutto riconducibili all’amministrazione", conclude la nota del ministero.