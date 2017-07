BRESCIA: NASCONDEVA DROGA NEL SOTTOSCALA DI CASA EX MOGLIE, ARRESTATO

14 luglio 2017- 17:06

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Spacciava droga che teneva custodita nel sottoscala della casa dove abita la ex moglie, ma è stato scoperto e arrestato. E' accaduto ieri a Brescia. L'uomo, di origine senegalese, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, pluripregiudicato, è stato sorpreso mentre spacciava nella zona di Brescia Due, tra via Malta e via Corfù. Addosso gli agenti della polizia locale gli hanno trovato diverse confezioni di cocaina, per un peso complessivo di 8 grammi. Così hanno deciso di effettuare la perquisizione dell’abitazione della ex moglie, ultimo domicilio conosciuto dell'uomo, trovando, nascosta nel sottoscala, una grossa confezione di cellophane contenente 16 grammi marijuana. L’uomo possedeva anche due telefonini, all'interno dei quali sono stati trovati messaggi e chiamate che hanno confermato l’attività illecita. Per lui sono quindi scattate le manette.