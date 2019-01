8 gennaio 2019- 16:11 Brescia: polizia locale arresta 2 uomini e sequestra 2 etti di eroina

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Due uomini arrestati e due etti di eroina sequestrata. E' il bilancio di un'operazione della polizia locale di Brescia conclusa nel tardo pomeriggio di ieri. Gli agenti di una pattuglia in borghese stava tenendo sotto controllo i movimenti sospetti di un 35enne di origine uzbeca in prossimità di un magazzino in via Artigiani. A bordo di un'auto, l'uomo ha lasciato il deposito, fermandosi poco dopo per far salire a bordo un 37enne pluripregiudicato di origine tunisina. I due si sono diretti verso il quartiere Casazza, seguiti dagli agenti che li hanno poi fermati in via Reggio. Il trentasettenne ha tentato la fuga a piedi lanciando a terra un involucro, risultato poi contenere sette grammi di eroina. Gli uomini della polizia locale lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso gli hanno trovato 685 euro. L'altro uomo aveva con sé ulteriori 140 euro. Gli agenti si sono quindi diretti al magazzino, che veniva adoperato per il confezionamento e il deposito dello stupefacente. All'interno sono stati trovati altri quattro sacchetti contenenti 194 grammi di eroina e un bilancino di precisione. I due sono stati arrestati.