29 settembre 2018- 15:14 Brescia: presidente quartiere, molto grave ripresa campagne neofasciste

Milano, 29 set. (AdnKronos) - "Preoccupazione" per la "ripresa di campagne neofasciste che diffondono odio" è stato espresso da Francesco Catalano presidente del consiglio di quartiere Centro storico nord di Brescia, dopo la rissa che è avvenuta nella notte. "Dopo che questa mattina sono stato contattato da alcuni residenti, ed aver raccolto varie testimonianze, ho ricostruito che questa notte un gruppo di circa una decina di esponenti di estrema destra, tutti caratterizzati da testa rasata, si sono presentati in un locale minacciando alcuni dei presenti abitanti e frequentatori del quartiere. Successivamente si sono spostati in via Borgondio, da dove sono stati allontanati da varie persone" riferisce Catalano. "Ritengo molto grave quanto avvenuto che mette in pericolo la vivibilità di un quartiere tollerante, vivo e storicamente antifascista, come il nostro. Purtroppo - ricorda - sono già avvenuti episodi simili, quindi esprimo preoccupazione per lo spazio lasciato a personaggi del genere che sono solo portatori di odio". "Trovo singolare che in questo periodo alcune forze politiche stiano facendo campagna contro persone bisognose che per necessità occupano uno stabile e non dicano nulla contro la ripresa di campagne neofasciste che diffondono odio" conclude il presidente del consiglio di quartiere.