BRESCIA: RICICLAGGIO TRA ITALIA E SVIZZERA, SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 4 MLN

17 maggio 2017- 13:26

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - I militari della guardia di finanza del nucleo di polizia tributaria di Brescia e personale della squadra mobile di Brescia, coordinati dalla procura di Bergamo, hanno sequestrato beni immobili del valore di oltre 4 milioni di euro a seguito di un'operazione che lo scorso dicembre aveva consentito già di sottoporre a sequestro beni e disponibilità finanziarie per un ammontare di circa 10 milioni di euro nei confronti di una imprenditrice di origine bergamasca residente nel territorio elvetico ritenuta responsabile di un'attività di riciclaggio posta in essere tra l’Italia e la Svizzera. Tali proventi illeciti, spiegano gli investigatori, rappresentavano il frutto di reati tributari e fallimentari commessi attraverso società edili, intestate a prestanomi, 'svuotate' delle risorse finanziarie attraverso trasferimenti bancari da conti italiani, verso conti svizzeri, sanmarinesi e di Singapore intestati a società offshore con sede a Panama, nelle Isole Vergini e nelle Isole Marshall, gestite a loro volta da società fiduciarie svizzere.Dalle indagini, condotte anche con la collaborazione dell'autorità giudiziaria elvetica, sono emersi ulteriori beni di provenienza illecita per circa 4 milioni intestati a due società riconducibili all'imprenditrice, già colpita dai provvedimenti eseguiti lo scorso dicembre. In particolare sono state individuate 87 unità immobiliari nelle province di Brescia, Varese, Mantova e Bergamo, costituenti asset societari delle due srl le cui quote sono formalmente intestate ad un soggetto di nazionalità svizzera, prestanome della donna.