21 aprile 2018- 15:45 Brescia: Rolfi (Lega), parenti pakistana cittadini italiani, rivedere legge

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - "I familiari di Sana (la 25enne pakistana uccisa dal padre e dal fratello perché contrari al matrimonio con un italiano, ndr) avevano purtroppo ottenuto la cittadinanza italiana, dimostrazione di come la legge vada resa più restrittiva e non ammorbidita". Lo afferma Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia ed esponente di Lega-Salvini Premier.Brescia è "una delle città italiane con la più alta concentrazione di musulmani", spiega Rolfi. E "oggi abbiamo visto quale è la vera faccia dell’Islam". Ecco perché "serve un approccio diverso, sia a livello locale che a livello nazionale, sul tema dell’immigrazione". "Con una amministrazione di centrodestra trainata dalla Lega - avverte Rolfi - la nostra città uscirà dalla rete sprar per evitare di mantenere altri falsi profughi. Chiuderemo le moschee abusive, partendo da via Bonardi e viale Piave. Porremo fine a qualsiasi politica assistenzialista nei confronti dell’immigrazione voluta dalla giunta Del Bono e dal Pd, che ha portato a una impennata di cittadinanze concesse con tanto di festicciole e pasticcini".