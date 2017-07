BRESCIA: SPETTACOLI, MOSTRE ED ENOGASTRONOMIA PER L'ESTATE IN CITTà

18 luglio 2017- 14:02

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Concerti, mostre, spettacoli e appuntamenti enogastronomici: tre mesi fitti di appuntamenti per chi trascorrerà l'estate a Brescia. Si chiama 'Brescia d’estate' ed è il palinsesto di iniziative che animerà la città nel periodo estivo con un programma ricco di eventi. Si parte dal Teatro Grande, che apre nuovamente le sue porte alla città per un 'Grand Tour': dodici appuntamenti alla scoperta della storia, dei luoghi e degli aneddoti più interessanti legati al teatro. Le visite, dalla durata di 90 minuti, si terranno mercoledì 19 luglio alle 15 e alle 17. Il costo del biglietto, acquistabile in biglietteria, è di 5 euro, 3 euro per under 18 e per gruppi di minimo 10 persone e gratuito per i bambini sotto i 6 anni. La prenotazione è obbligatoria telefonando al n. 0302979347 (dal 12 giugno al 27 luglio e dal 23 agosto al 4 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13). Per ulteriori informazioni, www.teatrogrande.it. Spazio anche all''Evolution City Show', un’insolita esplorazione nei luoghi e nel tempo di Brescia, tra storie e storia, tra teatro e scenografie urbane. Il progetto formativo itinerante, che attraverso le vicende di dieci personaggi ripercorrerà la storia della città, partirà da piazza Loggia alle 21. Per informazioni e biglietti, consultare il sito: www.centroteatralebresciano.it.Al Castello di Brescia, fino al 23 luglio, torna 'Musicalzoo', il festival artistico musicale che ha scelto per questa edizione il titolo #rezoolution. Un insieme di rock, techno, reggae, house, hip-hop, world music, elettronica, arte contemporanea, conferenze, food & beverage che punta sempre verso la ricerca, la sperimentazione e la qualità. Il festival valorizza ogni singolo ambito del Castello cittadino sempre nel rispetto e nella tutela del patrimonio storico/architettonico. Per maggiori informazioni e acquisto biglietti consultare il sito www.musicalzoo.it o la pagina facebook dell’evento www.facebook.com/musicalzoo.