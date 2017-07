BRESCIA: SPETTACOLI, MOSTRE ED ENOGASTRONOMIA PER L'ESTATE IN CITTà (2)

18 luglio 2017- 14:02

(AdnKronos) - Fino al 15 settembre, inoltre, sarà possibile gustare cene e aperitivi per le vie della città. L’iniziativa, dal titolo 'Cena sotto le stelle', è nata grazie alla collaborazione di bar e ristoranti di Brescia per garantire un’estate all’insegna del buon cibo e della buona musica.Al Museo di Santa Giulia fino al 28 luglio proseguirà 'Summer Camp', il campus estivo dei Musei Civici ricco di appuntamenti per bambini e bambine tra i 5 e gli 11 anni. Il tema scelto per questa edizione è l’affascinante e imprevedibile dialogo che può instaurarsi tra antichi reperti e opere d’arte contemporanea, spaziando dalla pittura alla fotografia, dalla scultura all’assemblaggio. La stessa attività sarà riproposta a fine estate, dal 28 agosto all’8 settembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamusei.com. Per Estate ai Musei Civici, proseguono infine le mostre organizzate da Fondazione BresciaMusei: Steve McCurry - Leggere, fino al 3 settembre, Museo di Santa Giulia; Magnum's First, fino al 3 settembre, Museo di Santa Giulia; Magnum la premiere fois, dal 7 marzo al 3 settembre, Museo di Santa Giulia (info: www.bresciaphotofestival.it); Mimmo Paladino Ouverture, fino all'8 gennaio 2018, Museo di Santa Giulia, Brixia. Parco Archeologico di Brescia Romana, Piazza Vittoria, Duomo Vecchio, METRO Brescia - fermata Stazione (info: www. brixiacontemporary.it) e Give Photography a Chance, Macof – Centro della Fotografia italiana (MO.CA. - Via Moretto 78) fino al 30 luglio, collettiva di autori vari (info, orari e biglietti: www.macof.it).