21 aprile 2018- 15:44 Brescia: Vilardi, città non sarà più casa estremismo islamico

Milano, 21 apr. (AdnKronos) - "Nella Brescia che ho in testa non ci sarà più alcuno spazio per chi considera la donna inferiore all’uomo. Non possiamo più permettere da un lato il femminismo di facciata che tace su questi eventi e dall’altro una politica che accoglie una frangia estremista dell’Islam". Così Paola Vilardi, candidata sindaco di centrodestra a Brescia commenta l'omicidio di una 25enne di origine pakistana, uccisa in patria da suo padre e suo fratello perché contrari alla sua volontà di sposare un ragazzo italiano."Fa paura - spiega Vilardi - pensare che chi ha commesso questa barbarie avesse ottenuto la cittadinanza italiana. Chi vuole integrarsi e condividere i valori fondamentali della nostra cultura è il benvenuto, gli altri devono sapere che Brescia non è e non sarà la loro casa".