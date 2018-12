3 dicembre 2018- 18:00 Brevetti: Fontana, Milano sia sede unica del Tribunale, Moavero ci aiuti

Milano, 3 dic. (AdnKronos) - "Non dobbiamo correre il rischio che anche questa partita finisca come Ema. Milano e la Lombardia sarebbero la sede perfetta per la sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti. Per questo chiederò al ministro Moavero di inserire il tema del trasferimento nel prossimo Consiglio dei Ministri dell'Estero dell'Unione Europea". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo, a Milano, al convegno dall'Ordine degli avvocati di Milano e dell'Unione dei consigli dell'Ordine degli avvocati, dedicato a 'Milano - Sede della divisone centrale del Tribunale unificato dei brevetti'. "Il trasferimento da Londra a Milano di una delle tre sedi del Tribunale - ha spiegato - sarebbe ideale per una serie di motivi. Per esempio perché anche nel 2017 la Lombardia si è confermata prima in Italia per numero di richieste di registrazioni di brevetti all'ufficio europeo di competenza (Epo) con 1.424 domande; perché abbiamo 56 facoltà universitarie medico-scientifiche, 1.000 centri di Ricerca e per il trasferimento tecnologico, 19 Irccs, 12 istituti del Cnr e 9 cluster tecnologici". E anche perché in Lombardia "si effettuano il 50% delle sperimentazioni cliniche in Italia e perché negli ultimi tre anni abbiamo investito 700 milioni di euro".