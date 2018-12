3 dicembre 2018- 18:00 Brevetti: Fontana, Milano sia sede unica del Tribunale, Moavero ci aiuti (2)

(AdnKronos) - La tutela di brevetti, marchi, design e copyright, ha proseguito il governatore lombardo "è, in particolare, fondamentale per le pmi, in quanto i diritti di proprietà intellettuale mettono le aziende minori nelle condizioni di proteggere i risultati degli investimenti nella ricerca di soluzioni nuove, accedere più facilmente a risorse finanziarie, trarre significativi vantaggi economici e valorizzare la loro immagine". "Per questi motivi - ha concluso Fontana -, così come stiamo facendo con il Comune di Milano per i Giochi olimpici invernali del 2026, dobbiamo lavorare tutti insieme al di là dei colori politici, e agire sinergicamente per raggiungere l'obiettivo. Mi sembra che già oggi siamo tutti d'accordo e pronti a fare un fronte unico con il Governo affinché questa volta la voce dell'Italia in Europa sia presa nella giusta considerazione e non si venga beffati".