16 gennaio 2019- 18:06 Brexit: Allianz, incertezza persiste, impatto sarà disomogeneo

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - L'impatto della Brexit "sarà disomogeneo" e qualunque sarà "l’esito finale" della Brexit "sembra inevitabile un aumento delle frizioni nei rapporti commerciali con l'Europa. Ciò influenzerà in modo diverso gli Stati membri dell'Ue, il Regno Unito e i suoi vari settori". E' quanto emerge da un'analisi di Allianz Global Investors sui recenti sviluppi sul fronte Brexit, dopo la disfatta di Theresa May in Parlamento sull’accordo Ue, e sulle implicazioni per gli investitori.Per il Regno Unito, sottolinea Allianz Global Investors, "il tempo e una politica commerciale attiva saranno necessari per attenuare alcune perdite legate alle maggiori restrizioni negli scambi dell'Ue, anche se potrebbero non riuscire a compensarle completamente".Anche se venisse evitato uno scenario 'catastrofico', si rileva, "l'incertezza persisterebbe, dato che qualsiasi accordo di ritiro si limiterebbe a definire il contesto per i futuri rapporti commerciali. Pertanto, gli investitori e le aziende devono prepararsi a una vasta gamma di scenari".