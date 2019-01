16 gennaio 2019- 18:06 Brexit: Allianz, incertezza persiste, impatto sarà disomogeneo (2)

(AdnKronos) - Dopo la sconfitta parlamentare di May sul voto per l'accordo con l'Ue, sottolinea Allianz, "si prospettano ora un paio di settimane incerte. In risposta al voto, il leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia, aprendo potenzialmente l’ipotesi di elezioni anticipate. A nostro avviso è improbabile che questa mozione abbia successo. Secondo l'emendamento presentato dal deputato conservatore Dominic Grieve, Theresa May ha tempo fino al 21 gennaio per tornare in parlamento con un 'Piano B'".La gravità della sconfitta della May, rilevano gli analisti di Allianz, "sottolinea ancora una volta il profondo divario tra i parlamentari e suggerisce che raggiungere una maggioranza per un accordo in una possibile seconda votazione sarà molto difficile, a meno non ci siano concessioni concrete da parte dell'UE o cambiamenti nella posizione del governo. Realisticamente, c’è poco margine per concessioni sostanziali da parte dell'Ue, ad eccezione di superficiali ritocchi alla dichiarazione non giuridicamente vincolante sulla futura partnership. Ad esempio, l'Ue potrebbe presentare ulteriori 'chiarimenti' non vincolanti su come gestire il sistema doganale con l'Irlanda entro un determinato periodo di tempo".Nel frattempo, osserva Allianz, "le lancette dell'orologio Brexit si muovono veloci. Mancano poco più di 70 giorni alla data prevista per l’uscita del Regno Unito dall'Ue. È difficile al momento comprendere come evolverà il programma sulla Brexit. Per questo, è sempre più realistica la prospettiva di una dilazione della scadenza del 29 marzo".