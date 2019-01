16 gennaio 2019- 18:06 Brexit: Allianz, incertezza persiste, impatto sarà disomogeneo (3)

(AdnKronos) - La sconfitta dei Commons subita da Theresa May, rilevano gli analisti di Allianz, "potrebbe darle l'opportunità di cambiare marcia, aprendo le porte a un confronto tra i partiti in vista di un secondo voto parlamentare. Allo stesso modo, la probabile sconfitta della mozione di sfiducia dell'onorevole Corbyn potrebbe indurla a prendere una nuova posizione. Se spingerà o meno per un secondo referendum, rimane un’incognita. In questo contesto, riteniamo che un'estensione della scadenza del 29 marzo sia lo scenario più probabile. La questione principale è su quali basi l’Ue accetti questa dilazione".Mentre un "no-deal Brexit" rimane un risultato potenziale, sottolinea Allianz, "gli ostacoli verso uno 'scontro' sul 29 marzo sono aumentati a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea secondo cui il Regno Unito può revocare unilateralmente l'articolo 50, e a seguito del voto che dà ai parlamentari un maggiore controllo sui negoziati".