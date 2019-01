16 gennaio 2019- 15:59 Brexit: Bernini, 'prevalgano autorevolezza e ragione'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - "Il voto della Camera dei Comuni dovrebbe far riflettere tutti. L'uscita senza accordo provocherebbe danni inimmaginabili non solo al Regno Unito ma a tutta l'Unione europea. Dovrebbe far riflettere soprattutto coloro che pensano all'Unione come a un'entità, a un'Istituzione sovrannazionale da superare perché nemica dei popoli". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato."Noi -aggiunge- vogliamo cambiare l'Europa, sia chiaro. Pensiamo che debba operare secondo gli auspici dei padri fondatori e vogliamo che non sia eterodiretta dai burocratici e dalle varie lobby che ne condizionano l'esistenza e il ruolo ma non condivideremo mai che la si possa distruggere perché saremmo tutti annientati, ridotti a meri vassalli dei grandi blocchi del mondo occidentale e di quello orientale. Auspichiamo quindi che Londra, in primo luogo, abbia un sussulto di razionalità e proponga soluzioni allo stallo politico e istituzionale, anticamera di un caos ingovernabile e che i capi Stato e di governo dei Paesi membri sappiano far prevalere autorevolezza e ragione". "E chiediamo al nostro governo -conclude Bernini- di farsi carico degli interessi economici dell'Italia e dei 600mila connazionali che lavorano in Gran Bretagna e che potrebbero ritrovarsi come in mare aperto, nella tempesta".