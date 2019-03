13 marzo 2019- 21:39 Brexit, bocciato il no deal

Londra, 13 mar. (AdnKronos) - Brexit, è caos. Il Parlamento britannico approva con 312 voti a favore e 308 contrari l'emendamento della conservatrice Caroline Spelman che respinge del tutto l'ipotesi di un'uscita 'disordinata' dall'Unione europea. La Camera dei comuni britannica ha approvato, poi, con 321 voti a favore e 278 contrari l'emendamento del governo che respinge l'ipotesi di un'uscita dalla Ue senza accordo il 29 marzo. Poco prima aveva bocciato con 374 voti contrari e 164 a favore, l'emendamento, a firma dell'ex ministro conservatore Damian Green, cosiddetto compromesso Malthouse, che chiedeva all'esecutivo di procedere con una proroga dell'articolo 50 fino alla mezzanotte del 22 maggio prossimo, data alla quale il Regno Unito dovrà lasciare l'Ue. "Se si vuole evitare un no deal, bisogna votare un accordo" ha detto la premier britannica Theresa May, dopo il voto alla Camera dei comuni, sottolineando come ci sia stata "una chiara maggioranza" contro un'uscita senza accordo e assicurando che chiederà una proroga dell'articolo 50. "La mozione che presenteremo domani indicherà la scelta fondamentale di questa aula. Se la Camera dei comuni troverà un modo nei prossimi giorni per sostenere un accordo, permetterà al governo di cercare un'estensione breve, tecnica, limitata dell'articolo 50 - ha affermato la May, ancora senza voce, in una breve dichiarazione - per dare il tempo di approvare la legislazione necessaria e ratificare l'accordo che abbiamo raggiunto con l'Ue". "Ma - ha continuato la premier - lasciatemi essere chiara: un'estensione tecnica breve sarà offerta solo se abbiamo un accordo. Dunque, la Camera deve capire ed accettare che, se non è disposta a sostenere un accordo nei prossimi giorni e non è disposta a sostenere un'uscita senza accordo il 29 marzo, allora sta indicando che c'è bisogno di una proroga molto più lunga dell'articolo 50. Una tale estensione richiederà indubbiamente che il Regno Unito partecipi alle elezioni europee del maggio prossimo. Non penso che sarebbe la giusta soluzione". "Ma la Camera - ha concluso - deve affrontare le conseguenze delle decisioni che prende". Una proroga dell'articolo 50 è adesso "inevitabile" ha detto anche il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn. "Troviamo una soluzione per affrontare la crisi che ha di fronte questo Paese e le sue profonde preoccupazioni", ha esortato.La Commissione Europea, afferma un portavoce, "prende atto dei voti di questa sera alla Camera dei Comuni. Ci sono solo due modi per lasciare l'Ue: con o senza un accordo". "L'Ue è preparata per entrambi. Per togliere il 'no deal' dal tavolo, non basta votare contro il 'no deal': bisogna arrivare ad un accordo. Abbiamo raggiunto un accordo con il primo ministro britannico e l'Ue è pronta a firmarlo".