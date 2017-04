BREXIT: COLDIRETTI, GIù MADE IN ITALY IN GB, DA -7% CIBO -14% MODA (2)

29 aprile 2017- 15:18

(AdnKronos) - Si tratta, sottolinea Moncalvo, "di un sistema che boccia ingiustamente quasi l’85% del Made in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione Europea deve invece tutelare e valorizzare". Ad essere colpiti ci sono tra gli altri le prime tre specialità italiane Dop piu’ vendute in Italia e all’estero come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma, ma si arriva addirittura a colpire anche l’extravergine di oliva, considerato il simbolo della dieta mediterranea che ha garantito all’Italia di classificarsi tra 163 Paesi al vertice del 'Bloomberg Global Health Index' per la popolazione maggiormente in salute a livello mondiale. "L’obiettivo del semaforo era quello di diminuire il consumo di grassi, sali e zuccheri ma - conclude Coldiretti - non basandosi sulle quantità effettivamente consumate ma solo sulla generica presenza di un certo tipo di sostanze, finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti come l’olio extravergine d’oliva e per promuovere, al contrario, le bevande gassate senza zucchero, fuorviando i consumatori rispetto al reale valore nutrizionale".