9 febbraio 2019- 16:33 Brexit: Coldiretti, intesa Italia-Uk per filiera pomodoro etica

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Con la Brexit arriva il primo patto per valorizzare le relazioni commerciali tra l’Italia e la Gran Bretagna che rappresenta una destinazione privilegiata per la produzione agroalimentare italiana. Ad annunciarlo è la Coldiretti spiegando che l'obiettivo dell’accordo è creare le condizioni per una maggiore competitività della filiera del pomodoro italiano, fondata sul riconoscimento della qualità del prodotto e dell’impegno per condizioni eque e dignitose del lavoro nei campi. Il Regno Unito condivide con il nostro Paese il valore della propria esperienza storica nel contrasto a forme di caporalato e promuove una cultura della legalità in una filiera determinante per l’export dell’Italian food. L’appuntamento è per martedì 12 febbraio alle ore 15 a Roma per la firma di uno storico accordo tra Coldiretti e Princes, il gruppo che controlla il più grande stabilimento per la trasformazione del pomodoro in Europa, a Foggia. Saranno presenti Jill Morris, Ambasciatrice del Regno Unito in Italia; Paolo De Castro, Primo Vicepresidente Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo; Ettore Prandini, presidente Coldiretti e Gianmarco Laviola, amministratore delegato Princes Industrie Alimentari