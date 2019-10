17 ottobre 2019- 19:03 Brexit: Confagri, accordo positivo, riconosciute indicazioni geografiche di qualità (2)

(Adnkronos) - "Un aspetto di particolare importanza per l’Italia è che saranno riconosciute e tutelate sul mercato britannico tutte le indicazioni geografiche e di qualità dei prodotti agricoli assegnate dalla Ue", ha messo in rilievo il presidente della Confagricoltura. Durante il periodo transitorio, la cui scadenza può essere prorogata, sarà negoziato un accordo commerciale tra Ue e Regno Unito. "Inoltre, il Regno Unito continuerà a contribuire al bilancio Ue per il 2020. Con un recesso senza regole – ha puntualizzato Giansanti - la capacità di spesa dell’Unione si sarebbe ridotta di 12 miliardi di euro; mettendo così a rischio la piena e puntale esecuzione delle politiche comuni e delle diverse iniziative negli Stati membri".Confagricoltura ricorda che le importazioni agroalimentari del Regno Unito ammontano a 56 miliardi di euro, di cui circa il 70% in arrivo dagli Stati membri della Ue. Le vendite di settore dell’Italia superano i 3 miliardi di euro: vini, ortofrutta e formaggi i prodotti più apprezzati dai consumatori britannici.