14 marzo 2019- 16:59 Brexit: Consob vigilerà sui contratti derivati Otc per agevolarne continuità

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - La Consob nell'ambito del processo di Brexit in corso vigilerà sui contratti derivati Over the Counter (Otc), cioè quelli non negoziati su mercati regolamentati, per agevolarne la continuità. In considerazione dell'incertezza che sta caratterizzando i negoziati all'approssimarsi della data prevista di recesso in assenza di accordo e in mancanza di un regime transitorio nazionale, si legge in una nota, la Consob "ritiene essenziale, per lo svolgimento il più possibile ordinato delle negoziazioni e per la tutela dei risparmiatori, che venga fornita agli operatori un'apposita informativa per gestire le azioni che si potranno rivelare necessarie in tale scenario".Facendo seguito alla pubblicazione in questo senso del Richiamo di attenzione n. 3 del 12 marzo 2019, la Consob ha oggi divulgato una Comunicazione in merito sia all'amministrazione (cosiddetto servicing) dei contratti derivati Otc (Over the Counter) non compensati da una controparte centrale e conclusi con controparti del Regno Unito sia all'operatività delle sedi di negoziazione, ivi incluse quelle che gestiscono sistemi di scambi per la negoziazione di titoli di Stato.