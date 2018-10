8 ottobre 2018- 14:48 Brexit: Conte, garantire diritti cittadini italiani in Gb

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "L’accordo sulla Brexit dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i circa 700mila italiani residenti nel Regno Unito". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte nell'incontro oggi a palazzo Chigi con il Capo negoziatore Ue per il recesso del Regno Unito dall’UE, Michel Barnier, in preparazione del Consiglio Europeo Brexit del 17-18 ottobre.Michel Barnier, si legge in una nota di palazzo Chigi, ha fornito un aggiornamento sulle questioni ancora aperte nelle ultime fasi del negoziato, tra cui il confine irlandese e le future relazioni economiche tra l’UE e il Regno Unito. Il Presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno dell’Italia al Capo negoziatore in vista di un’intesa che sia rispettosa della volontà del popolo britannico e dei principi fondamentali dell’Unione europea.Il presidente Conte ha ricordato le priorità italiane nell’ambito del negoziato, ribadendo che l’accordo sulla Brexit dovrà garantire in concreto i diritti acquisiti dei cittadini europei, tra cui i circa 700mila italiani residenti nel Regno Unito. Ha richiamato la centralità del tema della protezione delle indicazioni geografiche nell’Accordo di recesso come elemento essenziale di un ampio ed ambizioso partenariato economico futuro. Ha infine confermato l’interesse a preservare una efficace cooperazione con il Regno Unito in materia di sicurezza.