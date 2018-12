11 dicembre 2018- 10:23 Brexit: Conte, non auspicabile recesso senza accordo

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Sul tema Brexit "guardiamo con profondo rispetto al dibattito democratico che si sta svolgendo a Londra,ma allo stesso tempo dobbiamo sottolineare l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in maniera ordinata, nell'interesse di offrire chiarezza e certezza ai tanti cittadini, tra cui molti italiani, anche alle imprese, che sono coinvolti da questo processo. Continueremo a lavorare con i nostri partner per prepararci allo scenario, per noi poco auspicabile, di un recesso senza accordo". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando alla Camera per le comunicazioni del governo in vista del prossimo Consiglio europeo.