14 marzo 2019- 11:09 Brexit: Di Maio, 'non mi preoccupa, tutelare italiani in Gb'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "A me la Brexit non preoccupa, dobbiamo avere solo due premure: tutelare gli italiani che sono in Inghilterra per assicurare continuità del loro lavoro e, se le imprese vorranno andare via dall'Inghilterra, noi dovremo essere pronti ad attrarle anche in territori del Sud dove, se investiamo nelle infrastrutture e se ne devono fare tante, attrarremo gli investimenti". Lo ha detto a Matera il vicepremier Luigi Di Maio, a margine della visita in un azienda di Matera, in Basilicata.