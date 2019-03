12 marzo 2019- 21:30 Brexit: Di Maio, 'può essere opportunità per imprese'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Innanzitutto "tutelare gli italiani che vivono" in Gran Bretagna e "poi se delle aziende decideranno di venir via dal Regno Unito, noi dovremmo essere in grado di attrarle in Italia. Tutto può essere un'opportunità". Lo ha detto Luigi Di Maio parlando della Brexit a Di Martedì su La7.