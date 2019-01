16 gennaio 2019- 13:01 Brexit: dirigente min Trasporti Gb, 'con no deal 45km code, cappio economia'

Roma, 16 gen. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Al ministero dei Trasporti ci stiamo preparando a qualsiasi evenienza, per preparare il Paese al meglio. La cosa che più spaventa è la possibilità di lasciare l'Europa senza nessun accordo: in quel caso i contraccolpi sarebbero durissimi e di difficile gestione. Il mio ministero e l’intero governo sta lavorando per minimizzare l’impatto di ogni scenario sia sulla società che sull’economia". A raccontare all'Adnkronos uno spaccato concreto delle tensioni che si vivono in Gran Bretagna in queste ore, anche all'interno dei ministeri, è Gian Paolo Ansaloni, Dirigente al dicastero dei Trasporti britannico, italiano a Londra da 15 anni, e Cittadino Britannico da 5 anni.Al ministero si fanno proiezioni tenendo in considerazione ogni possibilità. Quella di lasciare l'Europa senza aver chiuso un accordo, ovvero senza paracadute, viene vista come una Caporetto, con contraccolpi durissimi sull'economia oltre che sulla circolazione. "Immaginiamo migliaia di camion in coda, con file fino a 45Km: in Italia vorrebbe dire bloccare intere province", sottolinea Ansaloni. "Uscire con un accordo - spiega - semplificherebbe le cose, ma lasciare l'Europa senza si tradurrebbe, ad esempio, nel fare controlli accurati su ogni camion alla frontiera. Immaginate cosa vorrebbe dire passare da un controllo di pochi minuti a un check di circa un'ora per ogni camion per verificare le merci nei cosiddetti 'porti giustapposti'", ovvero Dover e Calais. Stando ai nostri calcoli, impiegheremmo settimane per smaltire le code di camion in fila, con conseguenze sui costi di trasporto -che diventerebbero enormi per le imprese- nonché sulle merci che vengono trasportate: tenere ferme frutta e verdure per due settimane è impensabile, per fare un esempio concreto". (segue)"Pensiamo anche ai farmaci: la Gran Bretagna per lo più li importa - prosegue il funzionario del ministero - dagli ospedali sono arrivate richieste per fare scorte di medicinali, ma pensiamo a quei medicinali che hanno una durata limitata". Il 'no deal' "preoccupa i tecnici al lavoro, ma anche gli stessi cittadini, d'altronde tutte le analisi condotte sinora, sia dal ministero del Tesoro che da enti autonomi, hanno dimostrato che uscire senza accordo sarebbe sfavorevole per il Paese. Quindi nessuno vuole il no deal, e questo sia i favorevoli che i contrari alla Brexit", a detta del funzionario."Tanti - racconta Ansaloni spiegando un po' il clima - sperano che venga cancellata la Brexit, la mia speranza è che quanto meno venga concesso più tempo, uno o due anni in più per arrivare a un nuovo accordo perché il tempo, da qui al 29 marzo, non e’ sufficiente. A mio avviso, a prescindere dal mio ruolo professionale, la cosa più sensata sarebbe indire un nuovo referendum; quello che ha dato il via libera alla Brexit era stato fatto in un clima di scarsa o cattiva informazione e riduceva tutto a un sì o a un no". "Bisognerebbe consultare nuovamente il popolo e offrire più opzioni - prosegue - in sintesi un sì all'uscita dall'Unione europea ma solo in presenza di un accordo, un sì anche senza, oltre, naturalmente, all'opzione per rimanere nella Ue. Solo un nuovo referendum potrebbe cambiare realmente le cose, così invece siamo impaludati e si vive nell'incertezza. Ecco, la sensazione è proprio questa".