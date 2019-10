19 ottobre 2019- 17:31 Brexit: Filiera Italia, 'più tempo per valutare meglio termini accordo'

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Avere più tempo per valutare i termini dell’accordo non può che essere considerata una buona notizia". Ad affermarlo in una nota è Luigi Scordamaglia, coordinatore di Filiera Italia, il voto del Parlamento inglese che rinvia la decisione sulla Brexit, sulla base, però, di una sostanziale condivisione dell’accordo."L’auspicio - secondo l’associazione - è quello di ritardare ed evitare il più possibile le conseguenze più gravi per le nostre esportazioni agroalimentari verso il Regno Unito".Uno sbocco strategico per il food and beverage italiano, il quarto al mondo per importanza, che vale quasi 3,4 miliardi di euro, trainato da vini e liquori per quasi 1 miliardo di euro, trasformazione ortaggi per 350 milioni, formaggi per 261 milioni (settore che nei primi 7 mesi del 2019 è cresciuto del +11,7%), dolci per 315 milioni (che, sempre nello stesso periodo, è cresciuto del 7,5%), pasta per 318 milioni.