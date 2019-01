15 gennaio 2019- 20:56 Brexit: Gentiloni, 'ora servirebbe nuovo referendum'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "#Westminster 432/202 Durissima sconfitta per Theresa May. Brexit nel caos. Per uscirne servirebbe un nuovo referendum. Si formerà una maggioranza parlamentare per promuoverlo?". Lo scrive su twitter l'ex-premier Paolo Gentiloni.