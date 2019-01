15 gennaio 2019- 21:16 Brexit: Gozi, 'disastro per inglesi, ora che dicono M5S e Salvini?'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Il voto di stasera "è stato un disastro" per Theresa May "ed è evidente che è aumentata enormente l'incertezza a Londra. E' chiaro cosa il Parlamento britannico non vuole ma ora Londra deve dirci cosa vuole". Sandro Gozi commenta così all'Adnkronos il voto con cui stasera il Parlamento britannico ha affondato il piano di Theresa May sulla Brexit. "Il no deal è lo scenario peggiore per tutti, per la Gran Bretagna ma certamente non abbiamo interesse a questo neanche noi. Ora sta agli inglesi decidere come vogliono ripartire e come vogliono uscire da questa situazione. Vediamo cosa succederà domani quando il Parlamento voterà la mozione di sfiducia a May. In ogni caso, che si vada o meno a nuove elezioni, credo che per l'Ue non sia un tabù concedere più tempo" rispetto al 29 marzo, data in cui dovrebbe scattare la Brexit."Vorrei solo ricordare che nel 2016 i 5 Stelle e Grillo alleati di Farage e anche Salvini esultavano per la Brexit. Ma mi sembra proprio che la Brexit non si stia rivelando un affarone per gli inglesi... Che dicono ora i 5 Stelle? Che dice Salvini? Che gli alfieri della Brexit Borghi e Bagnai. Mi piacerebbe proprio saperlo".