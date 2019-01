16 gennaio 2019- 15:58 Brexit: imprenditore, 'passo indietro? Qui peggio che gilet gialli...'

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "La Brexit? Può anche essere un'opportunità". A dirlo all'Adnkronos è Mario Bucolo, imprenditore catanese della new economy che da quasi cinque anni vive e lavora a Londra. Le sue tre startup, dedicate ai servizi on demand, hanno tutte sede nella capitale inglese e adesso sta mettendo su un'attività che sfrutta proprio una delle conseguenze della Brexit. "Molti infermieri, originari di altri paesi - racconta - hanno lasciato o stanno lasciando Londra, per cui negli ospedali e nel privato le attese sono aumentate. La mia attività fornisce proprio infermieri a domicilio che possono rispondere a tutti quei casi che in Italia eticheteremmo come codici bianchi".Impensabile, secondo Bucolo, un passo indietro sulla Brexit: "Se dovessero sospenderla a Londra succederebbe un macello, altro che gilet gialli. La maggioranza è ancora favorevole e un secondo referendum sarebbe antidemocratico". E aggiunge: "Chi dice che così l'Inghilterra rimarrà isolata non ricorda il vecchio detto inglese 'Nebbia sulla Manica, il Continente è isolato'... gli inglesi si sono sempre considerati un'altra cosa".