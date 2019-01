16 gennaio 2019- 15:58 Brexit: imprenditore, 'passo indietro? Qui peggio che gilet gialli...' (2)

(AdnKronos) - Nessuna preoccupazione dunque per il no di ieri di Westminster, anche nel caso in cui l'Inghilterra fosse costretta a un 'No Deal'. "Qualche problema potrebbe crearsi per la fatturazione delle mie aziende - dice - ma la soluzione potrebbe essere ottenere in Estonia, paese membro dell'Ue, la cittadinanza elettronica e triangolare così con le società aperte a Londra". Diversa la situazione invece per quelle attività che operano al dettaglio e importano dall'Europa. "In questo caso potrebbero porsi dei problemi alla dogana, con tempi più lunghi che potrebbero inficiare la qualità delle merci - spiega Bucolo - e poi c'è il problema della svalutazione euro-sterlina che si è già cominciata ad avvertire in questi mesi". Le conseguenze negative di un'uscita dall'Unione europea senza accordo, secondo Bucolo, comunque non avrebbero vita lunga. "Francia, Germania e anche Italia - sottolinea - hanno troppi interessi e passato un po' di tempo spingerebbero per un accordo anche successivo alla Brexit. Magari anche prima delle europee, così i politici potrebbero spendersi la soluzione al problema in campagna elettorale".