10 febbraio 2019- 14:30 Brexit: industriali britannici, in zona d'emergenza

Londra, 10 feb. (AdnKronos) - Il Regno Unito "si trovata nel ben mezzo di una zona di emergenza". A suonare il campanello a 'Sky News' è la leader della Confederation British Industry (Cbi), la Confindustria britannica, Carolyn Fairbairn mentre si avvicina il scenario di 'un no deal' in vista della Brexit. "Sembra che il processo parlamentare sia in un'impasse. Che nessuna via di uscita possa essere trovata. La prospettiva di un no deal è molto più alto", spiega Fairbairn.