16 novembre 2018- 13:27 Brexit: Le Maire, abbandonare mercato unico ha costo esorbitante

Parigi, 16 nov. (AdnKronos) - "C'è una lezione da trarre dal processo in corso verso la Brexit. La Brexit dimostra che abbandonare il mercato unico ha un costo economico esorbitante. Si può fare, certo, ogni popolo è libero di farlo ma il processo in corso dimostra che uscire dal mercato unico ha un costo esorbitante". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire intervenendo ad una conferenza a Parigi al ministero sul Wto."Ci sono stati politici bugiardi e irresponsabili - continua Le Maire- che anno spiegato nel Regno Unito che il Brexit avrebbe portato felicità. Economicamente invece il Brexit potrebbe portare ad un incubo. Ora per i responsabili britannici che erano favorevoli al Brexit la scelta è tra rinnegare la promessa politica assurda o un disastro economico in cui il popolo britannico sarà la prima vittima". L'Ue, aggiunge il ministro francese, "ha un mercato unico che è una forza e protegge".