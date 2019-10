19 ottobre 2019- 23:22 Brexit, Londra chiede il rinvio

Bruxelles, 19 ott. (AdnKronos) - ''La richiesta di rinvio è appena arrivata". Donald Tusk, presidente del consiglio europeo, con un tweet annuncia di aver ricevuto da Londra la richiesta per uno slittamento della Brexit, prevista per il 31 ottobre. "Ora inizierò a consultare i leader della Ue per decidere come reagire sulla Brexit".