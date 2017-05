BREXIT: MARONI, SU EMA CANDIDATURA MILANO COMPETITIVA

5 maggio 2017- 19:17

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - "Con il sindaco Sala abbiamo scritto, il 3 maggio, una lettera a Ema, con l'invito a visitare Palazzo Pirelli nella settimana tra il 15 e il 19 maggio. Ieri Ema ci ha scritto che sono lieti di confermare che arriveranno a Milano la sera del 17 e il 18 si tratterranno e li porteremo a visitare il Pirellone, che ho messo a disposizione come sede per il trasferimento dell'Agenzia da Londra a Milano". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, questo pomeriggio a Monza, a margine della sottoscrizione di due protocolli a Villa Reale, a proposito della visita della delegazione di Ema, di cui aveva dato annuncio in mattinata."Speriamo di convincerli così a trasferirsi a Milano, anziché in una delle altre città candidate - dice Maroni a proposito del sopralluogo in programma il 18 a Palazzo Pirelli, che, aggiunge - è un palazzo storico, pubblico". E "mentre altre città mettono a disposizione edifici privati - spiega - il fatto che Palazzo Pirelli sia pubblico, di proprietà della Regione Lombardia, potremo trattare con Ema anche le condizioni". Il governo, sottolinea, ha stanziato "quasi 60 milioni di euro per sistemare il palazzo, quindi credo sia una proposta molto competitiva".Al sopralluogo prenderà parte anche il consigliere Moavero, "nominato dal governo per trattare con le istituzioni europee - conclude Maroni -. Stiamo facendo un buon lavoro, io, il sindaco Sala e il consigliere Moavero: sono ottimista, poi la battaglia sarà dura e complicata a Bruxelles, ma ci sono tutte le condizioni, con la messa a disposizione del Pirellone, perché la candidatura di Milano sia competitiva".