15 gennaio 2019- 21:54 Brexit: Martina, 'non futuro in rotture nazional-populisti'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Il disastro di #Brexit in UK dimostra che non c’è futuro nelle rotture proposte dai nazional-populisti. L’unica via utile è l’unione e la cooperazione". Lo scrive su twitter Maurizio Martina del Pd.