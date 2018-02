BREXIT: OGGI EURODEPUTATO GUALTIERI INCONTRA MAY

8 febbraio 2018- 10:46

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - L'eurodeputato di Socialisti e Democratici Roberto Gualtieri incontrerà oggi a Londra il Primo ministro britannico Theresa May, per parlare degli ultimi sviluppi delle negoziazioni Brexit. Durante la giornata -riferisce una nota- Gualtieri incontrerà anche il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, il segretario di Stato per la Brexit, David Davis e il segretario di Stato per gli Affari interni, Amber Rudd. Gualtieri fa parte del Brexit Steering Group del Parlamento europeo ed è il negoziatore per il gruppo Socialisti e Democratici sulla Brexit.