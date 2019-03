11 marzo 2019- 14:03 Brexit: pressione su sterlina in attesa voto Parlamento GB

Milano, 11 mar. (AdnKronos/Dpa) - Tensione sulla sterlina britannica, che è scivolata in mattinata fino a 1,297 dollari per poi risalire a 1,30 a metà seduta. Sul mercato dei cambi, per la moneta inglese è l'ottavo giorno consecutivo di ribassi, il periodo più lungo negli ultimi dieci mesi, sull'incertezza legata alla Brexit: alla vigilia del voto nel Parlamento britannico sull'accordo Uk-Ue, il governo di Theresa May non ha ottenuto alcune modifiche al testo e i negoziati restano in stallo. La Borsa di Londra prosegue positiva (+0,3%) dopo il rally delle prime ore della mattina, in linea con le altre piazze europee.