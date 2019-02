6 febbraio 2019- 10:41 Brexit: Profumo, rischi di indebolimento per difesa Europa e Uk

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Europa e Regno Unito soffriranno entrambi se non verranno mantenuti forti rapporti nel settore della difesa. E' il rischio paventato dall'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, in un'intervista pubblicata oggi sul 'Financial Times'. "L'Europa - afferma - sarà più debole senza una connessione molto forte sul lato della difesa con il Regno Unito e il Regno Unito sarà più debole", dice Profumo sottolineando che l'impatto di un 'no deal' nella Brexit sui conti del gruppo "non dovrebbe essere significativo". Preoccupa di più, spiega il top manager, l'impatto di lungo termine sulla cooperazione nel settore della difesa nei futuri programmi europei. C'è, in particolare, un'area dove Profumo spera che la cooperazione continui ed è il programma per il fighter inglese di nuova generazione, Tempest. Leonardo lavora con Bae Systems e Rolls Royce. Il ministro della Difesa inglese ha parlato con la Svezia riguardo a una collaborazione. L'Italia è stata menzionata come un possibile partner. Al tempo stesso, Francia e Germania hanno lanciato il loro programma. Profumo, scrive Ft, "è confidente che Tempest accadrà" e "se ci fosse una convergenza dei due progetti sarebbe un bene per i contribuenti". Quanto poi alla ventilata fusione con Fincantieri, per Profumo, questa operazione "è fuori bersaglio". Tuttavia, "se Fincantieri separasse il business della crocieristica da quello della difesa, avrebbe un senso mettere insieme Leonardo con il loro business della difesa. Ma non credo - dice - che venderanno la crocieristica".